Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.12.2018 10:00
  • Son Güncelleme: 11.12.2018 10:06

Türkiye'den dengeleri değiştirecek hamlesi

Türk Akımı boru hattının tamamlanması ve Rusya’nın Ukrayna savaş gemilerine silahlı çatışmayla el koyması dikkatleri ’e çekti. ABD’nin Karadeniz’e savaş gemisi göndereceği konuşulurken, Türk de Sürmene’de yeni üs kuruyor...

Milliyet'in haberine göre; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 9'uncu deniz üssünü Doğu Karadeniz'e kurma kararı aldı. Kıta sahanlığı, karasular ve egemenlik sorunu yaşanan Ege'ye ve uluslararası enerji kaynağı yarışının sürdüğü Doğu Akdeniz'e yoğunlaşan deniz kuvvetlerinin bu hamlesi Karadeniz'i gündeme getirdi. 19 Kasım'da Türk Akımı Boru Hattı'nın açılması, 26 Kasım'da ise Rusya'nın Ukrayna savaş gemilerine ateş açmasıyla dikkatleri çeken Karadeniz'e, 5 Aralık'ta ABD'nin savaş gemisi göndereceği iddia edilmişti. Hidrokarbon arayışı nedeniyle hareketli günler geçiren Doğu Akdeniz'den sonra bir anda ısınan Doğu Karadeniz'e, tam donanımlı bir üs kurma girişimi yerinde ve doğru bir adım olarak değerlendirildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriTürkiye'den dengeleri değiştirecek Karadeniz hamlesi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar