Milliyet'in haberine göre; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 9'uncu deniz üssünü Doğu Karadeniz'e kurma kararı aldı. Kıta sahanlığı, karasular ve egemenlik sorunu yaşanan Ege'ye ve uluslararası enerji kaynağı yarışının sürdüğü Doğu Akdeniz'e yoğunlaşan deniz kuvvetlerinin bu hamlesi Karadeniz'i gündeme getirdi. 19 Kasım'da Türk Akımı Boru Hattı'nın açılması, 26 Kasım'da ise Rusya'nın Ukrayna savaş gemilerine ateş açmasıyla dikkatleri çeken Karadeniz'e, 5 Aralık'ta ABD'nin savaş gemisi göndereceği iddia edilmişti. Hidrokarbon arayışı nedeniyle hareketli günler geçiren Doğu Akdeniz'den sonra bir anda ısınan Doğu Karadeniz'e, tam donanımlı bir üs kurma girişimi yerinde ve doğru bir adım olarak değerlendirildi.