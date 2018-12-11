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  • Son Güncelleme: 11.12.2018 11:13

Tunceli'de teröristlerin inlerine girildi!

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında teröristlere ait 30 adet sığınak, 5 adet mağara ve 6 adet depo imha edilirken, çok sayıda patlayıcı,silah ve mühimmat ele geçirildi.

Tuncelide teröristlerin inlerine girildi!

Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından 20 Kasım 2018 - 10 Aralık 2018 tarihleri arasında terörist unsurlara yönelik il genelinde çok sayıda operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

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