Son dakika: Dövizle askerlik başvuruları başladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yabancı ülkelerde yaşayan yükümlülerin dövizle askerlik hizmeti uygulamasından yararlanma şartlarından birisi olan "uzaktan eğitim" ile ilgili internet sitesi 11 Aralık 2018 tarihinde hizmete açıldı.

Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacaklar https://dovizle.msb.gov.tr adresinden "T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI DÖVİZLE ASKERLİK UZAKTAN EĞİTİM PORTALI" adlı internet sitesine giriş yapabilecek.



Bu siteye girerek uzaktan eğitim programını tamamlayanlar; kanunda belirtilen belgelerle birlikte bağlı bulundukları konsolosluk ve/veya Büyükelçiliklere müracaat ederek dövizle askerlik hizmetini tamamlamış olacak.