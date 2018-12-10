Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.12.2018 17:07
  • Son Güncelleme: 10.12.2018 17:34

Son dakika: HDP'ye operasyon! Çok sayıda gözaltı var

HDP Diyarbakır İl Başkanlığında, İmralı Cezaevi’nde bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için başlatılan açlık grevine polis müdahale etti. Çok sayıda eylemci gözaltına alındı.

HDPye operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır'da, HDP İl Başkanlığı'nda açlık grevine başlayanlara operasyon düzenlendi. Operasyonda açlık grevindeki bazı kişiler gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştürülmediği iddiasıyla 8 Kasım'da tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevi'nde açlık grevine başlayan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için HDP İl Başkanlığı'nda bazı kişiler, açlık grevine başladı. Polis ekipleri, akşam saatlerinde açlık grevindeki kişilere yönelik operasyon düzenledi. Polislerin HDP İl Başkanlığı'na düzenlediği operasyonda açlık grevindeki bazı kişiler gözaltına alındı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: HDP'ye operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar