Son dakika: HDP'ye operasyon! Çok sayıda gözaltı var HDP Diyarbakır İl Başkanlığında, İmralı Cezaevi’nde bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için başlatılan açlık grevine polis müdahale etti. Çok sayıda eylemci gözaltına alındı.

Diyarbakır'da, HDP İl Başkanlığı'nda açlık grevine başlayanlara operasyon düzenlendi. Operasyonda açlık grevindeki bazı kişiler gözaltına alındı. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştürülmediği iddiasıyla 8 Kasım'da tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevi'nde açlık grevine başlayan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için HDP İl Başkanlığı'nda bazı kişiler, açlık grevine başladı. Polis ekipleri, akşam saatlerinde açlık grevindeki kişilere yönelik operasyon düzenledi. Polislerin HDP İl Başkanlığı'na düzenlediği operasyonda açlık grevindeki bazı kişiler gözaltına alındı. 60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER