Son dakika: Dışişleri'nden Fransa'daki polis şiddetiyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Fransa'daki gösterilerde polisin kullandığı aşırı güç ibretliktir. Fransa konusunda AB ülkelerinin tutumu da ibretliktir.Ayrıntılar geliyor...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Fransa'daki gösterilerde polisin kullandığı aşırı güç ibretliktir. Fransa konusunda AB ülkelerinin tutumu da ibretliktir.Ayrıntılar geliyor...
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