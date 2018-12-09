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  • 09.12.2018 20:21

Son dakika: Dışişleri'nden Fransa'daki polis şiddetiyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Fransa'daki gösterilerde polisin kullandığı aşırı güç ibretliktir. Fransa konusunda AB ülkelerinin tutumu da ibretliktir.

Dışişlerinden Fransadaki polis şiddetiyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Fransa'daki gösterilerde polisin kullandığı aşırı güç ibretliktir. Fransa konusunda AB ülkelerinin tutumu da ibretliktir.

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