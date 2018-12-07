İstanbul'da fuhuş ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında günlük kiralık evlere düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi Naim T'nin de arasında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstihbarat, Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerinin koordinasyonunda 500 polisin katılımıyla Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de uyuşturucu madde satışı ve fuhuş yaptırıldığı belirlenen günübirlik evlere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında düzenlenen asayiş operasyonunda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 8 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 sahte kimlik, 2 ruhsatsız tabanca, 100 gram esrar ve 55 uyuşturucu hap ele geçirildi.





GÜNLÜK KİRALIK EVDE DEAŞ MİLİTANI YAKALANDI

Beylikdüzü'nde baskın yapılan evlerden birinde, sahte Suriye kimliğiyle yakalanan Naim T'nin, terör örgütü DEAŞ'ın Bingöl hücresi içerisinde sorumlu düzeyde olduğu, uzun süre Suriye'deki çatışma bölgelerinde savaştığı ve örgüt talimatları kapsamında kaçak yollarla İstanbul'a geldiği belirlendi.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2015 yılında hakkında yakalama kararı çıkartılan Naim T'nin Bingöl'e gönderildiği, diğer 7 zanlının ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.