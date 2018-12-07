Hükümetten 500 bin kişiye af! Bir defaya mahsus olmak üzere...

AK Parti enerji alanında bir dizi düzenleme getiren yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklif ile madenlerde güvenliğin sağlanmasından, akaryakıt kaçakçılığına, tartı aletlerinden nükleer enerjiye kadar bir çok alanda düzenleme yapılıyor.

Madenlerde güvenlik riskini günlük deftere kaydetmeyen görevliye para cezası, denetimleri engelleyen ruhsat sahibine de faaliyetin durdurulması gibi cezalar getiriliyor.

Teklifi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıkladı. Bütçe görüşmelerinden sonra yasalaştırılması planlanan tekliften satır başları şöyle:



YURT DIŞINDA ARAMA İÇİN ŞİRKET

Maden tetkik ve arama enstitüsü yurtdışında maden arama, araştırma ve faaliyet yapabilmek için şirket kurabilecek.

Maden kanunun amacı 'madenlerin 'milli menfaatlere uygun olarak' aranması ve işletilmesini sağlayacak şekilde değiştiriliyor.

Madenlerde rezerv geliştirme hakkı hisselere bölünemeyecek, görünür rezerv geliştirme hakları da bakanlık onayı ile devir edilebilecek.