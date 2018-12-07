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  • 07.12.2018 08:48

Erdoğan imzayı attı! ve 'ta yüksekokul kuruluyor

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 'de yayımlanan karara göre Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı ve 'ta iki ayrı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulması kararlaştırıldı.

Erdoğan imzayı attı! Yenileri kuruluyor

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı 'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan karara göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı İletişim Fakültesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Ege Üniversitesine bağlı Birgivi İslami İlimler Fakültesi ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

KERKÜK VE CERABLUS'A YÜKSEKOKUL
Ayrıca Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı ve 'ta iki ayrı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulması kararlaştırıldı.

İSİMLERİ DEĞİŞEN FAKÜLTELER
Kapadokya Üniversitesine bağlı Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin adı Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesine bağlı Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin adı ise Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak değiştirildi.

Bu arada Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Söke Sağlık Yüksekokulunun kapatılması kararı alındı.

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