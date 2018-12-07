Cumhur ittifakı, X+Y=Z formülü ile Zillet İttifakı'nı alt edecektir. Yani biz, 31 Mart 2019 seçimlerinde en az yüzde 52 ve üzerinde oy alarak oyunlarını bozacağız.
24 Haziran'da 3 büyük şehirde aldığımız oy 7.7 milyon. Onlar ise 6.3 milyonda kaldı. Arada 1.4 milyon fark var. Zillet İttifakı'nın nasıl kolaylıkla alt edileceği ortada...
TARİHİN AKIŞI DEĞİŞECEK
Devlet ve milletimizin bekasını teminat altına almak bizim sorumluluğumuzdur. Cumhur İttifakı, 2023'ün güçlü Türkiye'sini şekillendirecek ve tarihin akışını değiştirecektir.
İŞTE O FORMÜL
CUMHUR'UN FORMÜLÜ
Yerel seçimlere 110 gün kaldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'yla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Seçimin stratejik formülünün X+Y=Z olduğunu anlattı. İşte Bahçeli'nin açıklamaları: "24 Haziran seçimlerinde 30 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın aldığı oy 20 milyon 401 bin iken Zillet İttifakı'nın aldığı oy 13 milyon 895'te kalmış, aradaki fark 6 milyon 500 bin. Yani; bu tabloya bakınca; özellikle büyükşehirlerde yapılacak ittifak, Zillet İttifakı'nın nasıl kolaylıkla alt edileceğini de ortaya koyuyor."
ZİRVEDEKİ KONUŞMA
Bahçeli, Başkan Erdoğan'ın Arjantin'in temaslarını da değerlendirdi: "Sayın Cumhurbaşkanımız'ın zirvedeki konuşmasında hakkın ve haklının sözcüsü mertebesine çıkarak tüm dikkatleri üzerine çekmesi çok önemlidir. Sayın Erdoğan'ın hak ve adaleti gözetmeyen bir sistemin ilanihaye devam etmeyeceğine vurgu yapması, terör örgütlerinin arkasında duran müttefiklerimizin gözlerinin içine baka baka eleştirilerini dile getirmesi çok değerlidir. Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünün zulmünden taşınması, Kaşıkçı cinayetinde parmak izi bulunan faillerin maskelerinin indirilmesi, takdir edilecek bir duruştur ve eksiksiz iştirak ettiğimiz bilinmelidir."
ŞEBNEM BURSALI
24 Haziran'da 3 büyük şehirde aldığımız oy 7.7 milyon. Onlar ise 6.3 milyonda kaldı. Arada 1.4 milyon fark var. Zillet İttifakı'nın nasıl kolaylıkla alt edileceği ortada...
TARİHİN AKIŞI DEĞİŞECEK
Devlet ve milletimizin bekasını teminat altına almak bizim sorumluluğumuzdur. Cumhur İttifakı, 2023'ün güçlü Türkiye'sini şekillendirecek ve tarihin akışını değiştirecektir.
İŞTE O FORMÜL
CUMHUR'UN FORMÜLÜ
Yerel seçimlere 110 gün kaldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'yla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Seçimin stratejik formülünün X+Y=Z olduğunu anlattı. İşte Bahçeli'nin açıklamaları: "24 Haziran seçimlerinde 30 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın aldığı oy 20 milyon 401 bin iken Zillet İttifakı'nın aldığı oy 13 milyon 895'te kalmış, aradaki fark 6 milyon 500 bin. Yani; bu tabloya bakınca; özellikle büyükşehirlerde yapılacak ittifak, Zillet İttifakı'nın nasıl kolaylıkla alt edileceğini de ortaya koyuyor."
ZİRVEDEKİ KONUŞMA
Bahçeli, Başkan Erdoğan'ın Arjantin'in temaslarını da değerlendirdi: "Sayın Cumhurbaşkanımız'ın zirvedeki konuşmasında hakkın ve haklının sözcüsü mertebesine çıkarak tüm dikkatleri üzerine çekmesi çok önemlidir. Sayın Erdoğan'ın hak ve adaleti gözetmeyen bir sistemin ilanihaye devam etmeyeceğine vurgu yapması, terör örgütlerinin arkasında duran müttefiklerimizin gözlerinin içine baka baka eleştirilerini dile getirmesi çok değerlidir. Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünün zulmünden taşınması, Kaşıkçı cinayetinde parmak izi bulunan faillerin maskelerinin indirilmesi, takdir edilecek bir duruştur ve eksiksiz iştirak ettiğimiz bilinmelidir."
ŞEBNEM BURSALI
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işte bu. yamyamlar teröristler siyonistler yenilmiştir. ALLAH doğrunun YANINDADIR.
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