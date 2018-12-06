AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda 14 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Bunların arasında Isparta'da yer alıyor. Buna göre, AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen oldu. Peki, Şükrü Başdeğirmen kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Şükrü Başdeğirmen hakkında merak edilenler...

ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN KİMDİR?

1962'de Isparta'da doğan Şükrü Başdeğirmen, ilk ve orta öğrenimini Isparta'da tamamlamış; İşletme Fakültesi öğrenimini ve Yüksek Lisansını Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yapmıştır.

İnşaat, ticaret, gıda, hayvancılık ve enerji sektörleriyle iştigal etmekte olan Başdeğirmen; Belediye Meclis Üyeliği, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclisi Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir.

Orta derecede İngilizce bilen Şükrü Başdeğirmen, evli ve 2 çocuk babasıdır.