



Kartepe'ye çıkmak isterken karda mahsur kalan 2 otobüs içerisindeki yolcuları AFAD ekipleri kurtardı.



Edinilen bilgiye göre İstanbul Ataşehir'den gelerek Kartepe'ye Derbent yolundan çıkmaya çalışan bir otobüsün kar dolayısıyla yolda kaldı. Otobüsü hareket ettiremeyen araçtakiler, 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Kocaeli AFAD, Jandarma, Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi ekipleri ortak operasyon düzenledi.