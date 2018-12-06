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  • 06.12.2018 17:59
  • Son Güncelleme: 06.12.2018 18:01

'un yanıbaşı... Karda mahsur kaldılar

’dan gelerek Kocaeli’nin kayak merkezine çıkmaya çalışırken karda mahsur kalan otobüsteki 35 öğrenci 75 yolcu, ekiplerinin anfibik araçları ile kurtarıldı.



Kartepe'ye çıkmak isterken karda mahsur kalan 2 otobüs içerisindeki yolcuları AFAD ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Ataşehir'den gelerek Kartepe'ye Derbent yolundan çıkmaya çalışan bir otobüsün kar dolayısıyla yolda kaldı. Otobüsü hareket ettiremeyen araçtakiler, 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Kocaeli AFAD, Jandarma, Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi ekipleri ortak operasyon düzenledi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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