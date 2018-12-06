Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 06.12.2018 08:49

Fatih'te korkutan

Fatih'te bulunan 4 katlı bir binada çıktı. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederken, söndürülen yangın sonrası can kaybı veya yaralanan olmadığı bilgisi verildi.

İstanbulda korkutan yangın

Fatih'te 4 katlı bir binada çıkan , itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Balat'ta Tamburacı Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Can kaybı veya yaralananın olmadığı yangın sonucu binanın üst katında hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel Haberleriİstanbul Fatih'te korkutan yangın
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar