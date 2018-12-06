FETÖ'nün kaset kumpaslarıyla ilgili davanın duruşması dün Ankara'da görüldü. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP'li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili 171 sanığın yargılandığı davada mahkeme ara karar aldı. Sanıklar Erhan Sazil ve Ertan Aslan tahliye edildi. Duruşma, 11 Şubat 2019'a ertelendi. Bu arada soruşturmanın bir numaralı sanığı teröristbaşı Gülen...
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