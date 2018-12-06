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'nün ‘Kaset’ kumpasında ara karar

‘Kaset’te ara karar
FETÖ'nün kaset kumpaslarıyla ilgili davanın duruşması dün 'da görüldü. eski Genel Başkanı ile 'li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili 171 sanığın yargılandığı davada mahkeme ara karar aldı. Sanıklar Erhan Sazil ve Ertan Aslan tahliye edildi. Duruşma, 11 Şubat 2019'a ertelendi. Bu arada soruşturmanın bir numaralı sanığı teröristbaşı Gülen...
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