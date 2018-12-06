Başkan Erdoğan'a ittifak sunumu

AK Parti ile MHP arasındaki ittifak çalışmaları tamamlanmak üzere. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP'li Sadır Durmaz ile yaptığı görüşmeleri tamamladı. Özhaseki, 30 büyükşehir ve ilçeleri ile açıklanmayan illere yönelik iki ayrı rapor hazırladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Başkan Erdoğan dün parti genel merkezinde geç vakitlere kadar adaylarla ilgili çalışmalarını sürdürdü.
OSMANİYE, MERSİN VE IĞDIR
Bu arada ittifak değerlendirmesi 30 büyükşehir ve bunların ilçeleri üzerinden sürdürülüyor. Edinilen bilgiye göre AK Parti'nin, MHP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de büyükşehir belediye başkan adayı göstermemesine karşılık jest olarak Osmaniye, Mersin ve Iğdır'ı önerdiği belirtiliyor. AK Parti'nin elinde 21 büyükşehir MHP'nin elinde ise 1 büyükşehir belediye başkanlığı bulunuyor. 8 tane büyükşehir belediye başkanlığı ise muhalefette. Cumhur İttifakı'nın hedefi ise muhalefetin elindeki belediyelerin kazanılması.
14 İLİN ADAYI AÇIKLANACAK
Başkan Erdoğan'ın bugünkü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda aralarında Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne'nin de bulunduğu 14 ilin belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor.
KADINLARIMIZIN YÖNETİMDE OLMASINI DESTEKLİYORUZ
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkını Elde Etmesinin 84. Yıl Dönümü" dolayısıyla AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarınca düzenlenen programa katıldı. Erdoğan, "Türkiye, mart ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlanırken, kadınlarımızın yerel yönetimlerde söz sahibi olmasını da güçlü biçimde destekliyoruz. Kadın duyarlılığının yansımasını özellikle şehirlerimizde görmeliyiz" dedi.
EDA IŞIK
OSMANİYE, MERSİN VE IĞDIR
Bu arada ittifak değerlendirmesi 30 büyükşehir ve bunların ilçeleri üzerinden sürdürülüyor. Edinilen bilgiye göre AK Parti'nin, MHP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de büyükşehir belediye başkan adayı göstermemesine karşılık jest olarak Osmaniye, Mersin ve Iğdır'ı önerdiği belirtiliyor. AK Parti'nin elinde 21 büyükşehir MHP'nin elinde ise 1 büyükşehir belediye başkanlığı bulunuyor. 8 tane büyükşehir belediye başkanlığı ise muhalefette. Cumhur İttifakı'nın hedefi ise muhalefetin elindeki belediyelerin kazanılması.
14 İLİN ADAYI AÇIKLANACAK
Başkan Erdoğan'ın bugünkü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda aralarında Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne'nin de bulunduğu 14 ilin belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor.
KADINLARIMIZIN YÖNETİMDE OLMASINI DESTEKLİYORUZ
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkını Elde Etmesinin 84. Yıl Dönümü" dolayısıyla AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarınca düzenlenen programa katıldı. Erdoğan, "Türkiye, mart ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlanırken, kadınlarımızın yerel yönetimlerde söz sahibi olmasını da güçlü biçimde destekliyoruz. Kadın duyarlılığının yansımasını özellikle şehirlerimizde görmeliyiz" dedi.
EDA IŞIK
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