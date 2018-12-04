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Türk lazeri

’ın ürettiği lazer sistemi, grafik üzerinde tanıtıldı.

Türk lazeri
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün dün önemli açıklamalar yaptı. Görgün, 'ın termal, gece görüş ve lazer sistemleri geliştirdiğini söyledi. Son derece önemli bir projeye imza attıklarını belirten Görgün, şöyle devam etti: "Şu an ulaştığımız mesafeyi söyleyemem ama geliştirdiğimiz teknolojilerle önemli bir mesafedeki hedefi lazer silahımızla vurabilir durumdayız. Aynı zamanda lazerle konumlamada kolayca yapılabiliyor."

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