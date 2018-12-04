Sınır ötesi mutluluk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkelerin Kalkınmasında Kadınların Rolü 7. Bakanlar Konferansı için gittiği Burkina Faso'da üst düzey temaslar gerçekleştirdi. Bakan Selçuk'a İİT Kadın Danışma Konseyi Başkanı Dr. Esra Albayrak da eşlik etti. Dr. Esra Albayrak "Kadınlar için tasarlanan Mülteci Güçlendirme Merkezi projesinin altını çizmek istiyorum. İlki Türkiye'de başlatılacak bu projenin diğer ülkelerde de uygulanması planlanıyor" dedi.
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