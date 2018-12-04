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Sınır ötesi mutluluk

Sınır ötesi mutluluk
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İslam İşbirliği Teşkilatı () Üyesi Ülkelerin Kalkınmasında Kadınların Rolü 7. Bakanlar Konferansı için gittiği 'da üst düzey temaslar gerçekleştirdi. Bakan Selçuk'a İİT Kadın Danışma Konseyi Başkanı Dr. da eşlik etti. Dr. Esra Albayrak "Kadınlar için tasarlanan Mülteci Güçlendirme Merkezi projesinin altını çizmek istiyorum. İlki 'de başlatılacak bu projenin diğer ülkelerde de uygulanması planlanıyor" dedi.
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