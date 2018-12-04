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  • 04.12.2018 08:20

Başkan Erdoğan 'dan ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı , 'daki temaslarının ardından özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 03.15'te başkent Caracas'tan ayrıldı.

Başkan Erdoğan Venezueladan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caracas Simon Bolivar Havalimanı'ndan Devlet Başkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez, Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Caracas'tan ayrıldı.

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