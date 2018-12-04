Olay, saat 22.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre sevgili oldukları öne sürülen B.B. ve Erhan A., genç kızın isteği doğrultusunda ayrıldı. Tekrar sevgili olma isteğine olumsuz yanıt veren B.B.'nin evinin önüne giden Erhan A., genç kızla konuşmak istedi.
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