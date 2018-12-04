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  • Son Güncelleme: 04.12.2018 10:33

'da şoke eden olay! Sevdiği kadının gözü önünde...

'da ayrıldığı kız arkadaşının evinin önüne giden Erhan A. (28), tabancayla başına ateş ederek a kalkıştı. Ağır yaralanan Erhan A., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alandı.


Olay, saat 22.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre sevgili oldukları öne sürülen B.B. ve Erhan A., genç kızın isteği doğrultusunda ayrıldı. Tekrar sevgili olma isteğine olumsuz yanıt veren B.B.'nin evinin önüne giden Erhan A., genç kızla konuşmak istedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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