Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim günü girdikten sonra ortadan kaybolan ve konsolosluk içerisinde öldürülüp yok edildiği ortaya çıkan Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.



İstanbul polisinin Suudi Arabistan Konsolosluğu'ndaki çöp konteynerinde yaptığı incelemede bunlar bulundu...