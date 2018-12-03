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  • Son Güncelleme: 03.12.2018 10:07

inde yeni gelişme! Öldürüldüğü yerde...

'nın ölümüyle ilgili Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda yapılan aramada yeni bir detay ortaya çıktı.

Kaşıkçının öldürüldüğü yerde...

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim günü girdikten sonra ortadan kaybolan ve konsolosluk içerisinde öldürülüp yok edildiği ortaya çıkan Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

İstanbul polisinin Suudi Arabistan Konsolosluğu'ndaki çöp konteynerinde yaptığı incelemede bunlar bulundu...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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