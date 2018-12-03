TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makamında ziyaret etti. Yıldırım'ın göreve geldikten sonra kendisini ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na "iade-i ziyaret" gerçekleştirdiği öğrenilirken, görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşme sonrası açıklama yapan Yıldırım, "Görüşme için illa bir neden olması gerekmiyor. Sayın Genel Başkana nezaket ziyaretinde bulundum" dedi.
- Güncel
- 03.12.2018
- Gazete
Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
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