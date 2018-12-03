Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Twitterüzerinden bir mesaj yayınladı.

Albayrak mesajında, "El ele verdiğimizde aşamayacağımız hiçbir engel yok. #3AralıkDünyaEngellilerGünü'nün engelsiz bir dünya için sorumluluklarımızı hatırlatmasını temenni ederim." dedi.





