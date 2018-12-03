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  • 03.12.2018 18:59

Bakan Albayrak'tan mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak mesajında "El ele verdiğimizde aşamayacağımız hiçbir engel yok" dedi.

Bakan Albayraktan Dünya Engelliler Günü mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , nedeniyle Twitterüzerinden bir mesaj yayınladı.

Albayrak mesajında, "El ele verdiğimizde aşamayacağımız hiçbir engel yok. #3AralıkDünyaEngellilerGünü'nün engelsiz bir dünya için sorumluluklarımızı hatırlatmasını temenni ederim." dedi.


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