Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 03.12.2018 11:40
  • Son Güncelleme: 03.12.2018 11:46

'da seyir halindeyken kalp krizi geçirdi, polis camı kırarak hayat kurtardı...

'da seyir halindeki kamyonetinde baygınlık geçiren sürücü, aracın camı kırılarak kurtarıldı - Kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Adana'da seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü, polis tarafından kamyonetin camı kırılarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Güneş (36) 01 FIE 74 kamyonetiyle Hacı Ömer Sabancı Caddesi'nden Bülent Angın Bulvarı yönüne hareket halindeyken kalp krizi geçirdi. Güneş, kamyonetini caddenin sağına çekip 112'yi aramak istedi ancak aracını tam nizami park edemedi. Kalp krizi nedeniyle kendinden geçen Güneş 112'yi de arayamadı. Arabada hareketsiz halde duran Güneş'i yoldan geçen vatandaşlar görünce polise haber verdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriAdana'da seyir halindeyken kalp krizi geçirdi, polis camı kırarak hayat kurtardı...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar