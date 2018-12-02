Cumhuriyet Gazetesi yazarı Bartu Soral, köşesinde kaleme aldığı yazıda "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklu bulunan Kavala'nın Türkiye'deki faaliyetlerine dikkat çekince Sorosçuların hedefi oldu.

Gazetede geçtiğimiz günlerde yayınlanan "Osman Kavala olayı" isimli yazısının ardından Bartu Soral; başta CHP'li Veli Ağbaba olmak üzere Zeynep Oral, Orhan Bursalı, Ali Sirmen gibi isimlerin sert tepkisiyle karşılaştı. Sorosçuların bu saldırılarına bugün bir yenisi daha eklendi. Cumhuriyet Gazetesi'nde kendisini eleştiren Zeynep Oral, Orhan Bursalı ve Ali Sirmen'in yazıları açıkça yayınlanırken; Soral'ın bugün kaleme aldığı "Karagöz ile Hacivat" isimli yazısı Cumhuriyet Gazetesi tarafından sansüre uğradı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Konu ile ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Bartu Soral, Cumhuriyet Gazetesi'ne çok sert eleştirilerde bulundu. Soral yaptığı açıklamada "Maskeleri inince terbiyesizleşen Soroscuların, hakaretlerini yayınlayan genel yayın yönetmeni, bugünkü yazımı kesmiş. Hakaret serbest. Antiemperyalist olmak yasak. Düşünce zenginliği adı altında her türlü terbiyesizliği yapanların gerçek yüzü budur. Demokrat sansürcü." diyerek yazısının sansürlendiğini duyurdu.

İŞTE SANSÜRLENEN KISIMLARDAN BAZILARI

Kimisi, "hanımefendi maskesi"ni çıkartmış; kusuyor, kimisi cilalı lafları bırakmış; ustura-maymun diye içindekileri döküyor... Ötekisi, kafan basmıyor diyor… Bu mu Cumhuriyet gazetesi yazarlarının seviyesi?.. İçeriğe giren; emperyalizm, Soros konuşan, analiz yapan yok.