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  • Son Güncelleme: 02.12.2018 11:06

Başkan Erdoğan'dan 'de gençlerle samimi sohbet

G20 Liderler Zirvesi için 'de bulunan Başkan Erdoğan, burada gençlerle bir araya geldi. Şili'den kendisini görmek için Arjantin'e geldiklerini öğrendiği gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Erdoğan, ardından gençleri Paraguay'a davet etti.

Cumhurbaşkanı , 'de kendisini görmeye gelen gençlerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin'in başkenti 'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarının ardından Paraguay'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Paraguay'a geçmeden önce Arjantin'de gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, gençlerle gerçekleştirdiği samimi sohbetin ardından onları Paraguay'a davet etti.

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