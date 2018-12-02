Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'de kendisini görmeye gelen gençlerle sohbet etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarının ardından Paraguay'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Paraguay'a geçmeden önce Arjantin'de gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, gençlerle gerçekleştirdiği samimi sohbetin ardından onları Paraguay'a davet etti.