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  • Son Güncelleme: 01.12.2018 13:11

'de hastanede korkunç tesadüf! Ölü ve yaralılar var...

'de, özel hastanede, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan emekli polis memuru ile yeğeni yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

'de özel bir hastanede çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden 2'si tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

Bulvarı'ndaki özel bir hastanede tedavi için gelenler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden Ahmet ve yeğeni , sevk edildikleri Osmaniye Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Asım ve 'un cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yaralı Mustafa ve Sebiha Loş'un ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Özel hastanede iki grup arasında dün çıkan silahlı kavgada Ahmet Loş, eşi Sebiha ile yeğenleri Asım ve Mustafa yaralanmış, Bülent Ç. gözaltına alınmıştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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