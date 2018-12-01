Osmaniye'de özel bir hastanede çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden 2'si tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki özel bir hastanede tedavi için gelenler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden Ahmet ve yeğeni Asım Loş, sevk edildikleri Osmaniye Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Asım ve Ahmet Loş'un cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yaralı Mustafa ve Sebiha Loş'un ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Özel hastanede iki grup arasında dün çıkan silahlı kavgada Ahmet Loş, eşi Sebiha ile yeğenleri Asım ve Mustafa yaralanmış, Bülent Ç. gözaltına alınmıştı.



