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'yi Avrupa'ya şikayet etti

Avrupa Birliği, 'ya yeşil ışık yaktı. Kemal ise kalem-kağıda sarıldı. ' 'ye alınamaz' yalanını attı. lideri Kılıçdaroğlu, yine Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etti. "15 yılda demokrasiden uzaklaştık" yalanını dile getirdi.


Genel Başkanı , seyahatine çıktı. Avrupa'nın özel kalem müdürü gibi tavır aldı. 'nin üyeliğine hazır olmadığı palavrasını sıktı.
Frankfurter Allgemeine'deki yazısında ise yalanın dozunu artırdı. "Türkiye çok geriledi. Suçsuz insanlar hapiste" iftirasını attı. Türk düşmanlarına göz kırptı.



Kemal Kılıçdaroğlu, yine şaşırtmadı! 'a köşe yazdı. "Türkiye, Atatürk'ün kazandırdığı temel değerlerden, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ilkelerinden, parlamenter demokrasiden uzaklaştı" yalanını ortaya attı. "Deniz Yücel serbest kalmıştır ama hala Türkiye'de Almanya kökenli insanlar tutukludur. Kısa vadede Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde önemli bir gelişme beklemek de gerçekçi olmayacaktır" ifadesini kullandı.

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