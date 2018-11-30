CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Almanya seyahatine çıktı. Avrupa'nın özel kalem müdürü gibi tavır aldı. Türkiye'nin AB üyeliğine hazır olmadığı palavrasını sıktı.
Frankfurter Allgemeine'deki yazısında ise yalanın dozunu artırdı. "Türkiye çok geriledi. Suçsuz insanlar hapiste" iftirasını attı. Türk düşmanlarına göz kırptı.
Kemal Kılıçdaroğlu, yine şaşırtmadı! Frankfurter Allgemeine Zeitung'a köşe yazdı. "Türkiye, Atatürk'ün kazandırdığı temel değerlerden, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ilkelerinden, parlamenter demokrasiden uzaklaştı" yalanını ortaya attı. "Deniz Yücel serbest kalmıştır ama hala Türkiye'de Almanya kökenli insanlar tutukludur. Kısa vadede Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde önemli bir gelişme beklemek de gerçekçi olmayacaktır" ifadesini kullandı.
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