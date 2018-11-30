15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'cüler Avrupa'nın çeşitli ülkelerine firar etmişlerdi. Firar eden FETÖ'cüler gittikleri ülkelerden finansal destek de alıyorlar. Bunların son örneği Doğan Ertuğrul. FETÖ'nün medya imamı olan Doğan Ertuğrul'un Avusurya'da yaşadığına ilişkin haberlerin Ahaber tarafından yapılmasının ardından FETÖ'cü Ertuğrul, Ahaber muhabirine dava açmıştı...

MAHKEME 15 TEMMUZ'DA SOKAĞA ÇIKTINIZ MI SORUSUNU YÖNELTTİ!

FETÖ'cü Doğan Ertuğrul'un açtığı dava sonrasında ifade veren Ahaber Muhabiri Ramazan Aktaş'a mahkeme tarafından 15 Temmuz darbe girişiminde sokağa çıkıp çıkmadığına ilişkin sorular yöneltildi. Aktaş'ın daha önce paylaşım yaptığı haberlere ilişkin de çeşitli sorular soran mahkeme davada Ahaber muhabiri için takipsizlik kararı verdi.

FETÖ'CÜ ERTUĞRUL UMDUĞUNU BULAMADI!

FETÖ'nün medya imamı Doğan Ertuğrul, kendisinin ifşa edilmesi sonrasında açtığı davadan umduğunu bulamadı. Mahkemenin takipsizlik kararı vermesi ile FETÖ'cüler bir şok daha yaşadılar.