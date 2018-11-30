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  • 30.11.2018 13:41
  • Son Güncelleme: 30.11.2018 13:54

'nün medya imamına 'da şok!

'daki hain darbe girişiminden sonra 'cüler yurt dışına kaçmışlardı. FETÖ'nün medya imamı olan , kendisinin 'da olduğu yönünde haberler yapan Ahaber muhabiri 'a dava açtı. Viyana'da mahkemenin verdiği karar ile Ramazan Aktaş için takipsizlik kararı verildi. Mahkemenin bu kararı ile FETÖ'cü hain Ertuğrul ise büyük bir şok yaşadı.

darbe girişiminin ardından 'cüler Avrupa'nın çeşitli ülkelerine firar etmişlerdi. Firar eden FETÖ'cüler gittikleri ülkelerden finansal destek de alıyorlar. Bunların son örneği . FETÖ'nün medya imamı olan Doğan Ertuğrul'un Avusurya'da yaşadığına ilişkin haberlerin Ahaber tarafından yapılmasının ardından FETÖ'cü Ertuğrul, Ahaber muhabirine dava açmıştı...

MAHKEME 15 TEMMUZ'DA SOKAĞA ÇIKTINIZ MI SORUSUNU YÖNELTTİ!

FETÖ'cü Doğan Ertuğrul'un açtığı dava sonrasında ifade veren Ahaber Muhabiri 'a mahkeme tarafından 15 Temmuz darbe girişiminde sokağa çıkıp çıkmadığına ilişkin sorular yöneltildi. Aktaş'ın daha önce paylaşım yaptığı haberlere ilişkin de çeşitli sorular soran mahkeme davada Ahaber muhabiri için takipsizlik kararı verdi.

FETÖ'CÜ ERTUĞRUL UMDUĞUNU BULAMADI!

FETÖ'nün medya imamı Doğan Ertuğrul, kendisinin ifşa edilmesi sonrasında açtığı davadan umduğunu bulamadı. Mahkemenin takipsizlik kararı vermesi ile FETÖ'cüler bir şok daha yaşadılar.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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