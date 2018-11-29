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  • Son Güncelleme: 29.11.2018 11:12

Son dakika: Erdoğan-Trump görüşmesinin saati belli oldu

Başkan Erdoğan, Başkanı Trump'la Arjantin'de bu akşam saat 22.00'de görüşecek.

Erdoğan-Trump görüşmesinin saati belli oldu

G20 Zirvesi kapsamında Arjantin'e giden 'ın, Başkanı ile TSİ 22:00'da görüşeceği bildirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN: SAYIN TRUMP İLE ARJANTİN'DE GÖRÜŞMEMİZ OLACAK

Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile yaptıkları görüşmede İdlib meselesinin de ele alındığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'i konuştuk. Geçen hafta içerisinde Milli Savunma Bakanımız ve MİT Başkanımız, Moskova'daydılar. Muhataplarıyla orada bu konuları etraflıca ele alarak görüşme imkanları oldu. Orada da neler yapılabilir, bunlar konuşuldu. İşinbir diğer ayağı da Münbiç meselesi. Bu konuyla ilgili de Sayın Trump'la inşallah Arjantin'de görüşmemiz olacak. Orada etraflıca, telefonda bunlara şöyle etraflıcagirme durumumuz olmadı, dedik ki bunları biz sizlerle Arjantin'de dahateferruatlı görüşmemizde fayda var dedik ve Arjantin'de Sayın Trump'la da bukonuları görüşeceğiz" diye konuştu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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