Son dakika: Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasında krtitik görüşme

Vahdettin Köşkü'nde saat 15.15'te başlayan görüşme, basına kapalı devam ediyor.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulunuyor.
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Vahdettin Köşkü'nde saat 15.15'te başlayan görüşme, basına kapalı devam ediyor.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulunuyor.
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