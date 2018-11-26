Son dakika: Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasında krtitik görüşme Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Vahdettin Köşkü'nde saat 15.15'te başlayan görüşme, basına kapalı devam ediyor. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulunuyor. 60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER