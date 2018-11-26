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  • 26.11.2018 15:34

Son dakika: Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasında krtitik görüşme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan-Al Sani görüşmesi başladı

Vahdettin Köşkü'nde saat 15.15'te başlayan görüşme, basına kapalı devam ediyor.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulunuyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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