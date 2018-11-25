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  • 25.11.2018 17:03

'da bir doktor, tartıştığı meslektaşını darp etti

'da özel bir hastanede, hastanın tedavisi üzerinde uzlaşamayan iki doktor kavga etti. Yüzünde morluklar oluşan doktor 7 gün rapor alarak şikayetçi oldu

Tartıştığı meslektaşını darp etti

'un Bafra ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Uzmanı Dr. Yakup S.'nin, bir hastanın ameliyatı konusunda tartıştığı aynı hastanedeki Üroloji Uzmanı Dr. 'i darp ettiği öne sürüldü. Yüzünde morluklar oluşan ve 7 gün iş göremez raporu alan Dr. Genişer, meslektaşından şikayetçi oldu.

DHA'nın haberine göre, olay, önceki gün Bafra ilçesinde özel bir hastanede meydana geldi. Üroloji . Hacı Bekir Genişer, idrar yollarında rahatsızlığı bulunan bir hastayı ameliyat etti. Dr. Genişer, sağlığına kavuşan hastayı taburcu etmeden, hastaya daha önce bakan aynı hastanede görevli Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Yakup S.'ye danıştı. Dr. S., hastanın ameliyatının gereksiz olduğunu, tedavi yöntemleri uygulanabileceğini belirterek Dr. Hacı Bekir Genişer ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dr. Yakup S., iddiaya göre yumrukla Genişer'e saldırdı. Hastane görevlileri müdahale ederek, kavga eden iki doktoru ayırdı.

7 GÜN İŞ GÖREMEZ RAPORU ALDI
Aldığı yumruk darbeleri sonucu yüzünde morluklar oluşan Dr. Hacı Bekir Genişer, 7 gün iş göremez raporu aldı. Genişer, savcılığa başvurarak meslektaşı Yakup S. hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Dr. Hacı Bekir Genişer, meslektaşının kendisine haksız ithamda bulunarak saldırdığını öne sürerek, "Beni yumruklamaya başladı. Odaya giren görevliler beni kurtardı. Kendisinden şikayetçi ve davacıyım. Ben hastayla ilgili yapılması gerekeni yaptım" dedi.

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