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  • 25.11.2018 17:22

'nda kadına şiddet polisi harekete geçirdi

Aydın’ın ilçesinde da yayılan kadına şiddet görüntüsü polisi harekete geçirdi. Kısa sürede kimliği belirlenen yabancı uyruklu kadının, dakikalarca sokak ortasındaki tekme ve tokatlara maruz kalmasına rağmen şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.

24 Kasım gecesi saat 02.00 sıralarında Kuşadası'nın en önemli arterlerinden olan trafiğe kapalı Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı Kervansaray yanında meydana gelen olayda; sokak ortasında bir kadının darp edildiği yönünde gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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