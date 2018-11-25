24 Kasım gecesi saat 02.00 sıralarında Kuşadası'nın en önemli arterlerinden olan trafiğe kapalı Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı Kervansaray yanında meydana gelen olayda; sokak ortasında bir kadının darp edildiği yönünde gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaştı.
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