4 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ekipleri tarafından Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Şanlıurfa ve Van'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan baskınlarda 10 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 2 kişiyi arama çalışması ise sürüyor.
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