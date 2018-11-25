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  • 25.11.2018 10:56

4 ilde operasyonu! Gözaltılar var...

merkezli 4 ilde /PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

4 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü /PDY soruşturması kapsamında, polis ekipleri tarafından Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Şanlıurfa ve Van'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda 10 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 2 kişiyi arama çalışması ise sürüyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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