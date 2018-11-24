İnce'nin adaylık talebine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Bakarız

CHP'de İstanbul düğümü Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen ikinci görüşmesinde çözülecek. TAKVİM'in ulaştığı bilgiye göre ilk görüşmeye İnce'nin "Ben İstanbul'a aday olarak siyasi bir risk aldığımın farkındayım. Bunu partim için yapıyorum. Çünkü sokakta, parti tabanında insanlar benim aday olmamı istiyor. Eğer beni aday göstermezseniz İstanbul'da mevcut belediyelerimizi bile koruyamayacağız. Aday olmazsam bütün Türkiye'yi il il dolaşarak partime destek olacağım. Yerel seçimden sonra genel başkanlık için karşınıza çıkacağım" sözleri damgasını vurdu.
SICAK BAKILMIYOR
İnce'nin anlattıklarını sessizce dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ise "Parti örgütlerinin talep ve beklentilerini öğrenmem lazım. Raporlar genel merkeze gelsin, inceleyip ona göre bir karar vereceğim. Biz seni ararız" karşılığını verdiği öğrenildi. CHP'de yönetimin büyük bölümü İnce'nin İstanbul adaylığına da İnce'nin gündeme getirdiği "Adayın eğilim yoklaması ile belirlenmesi" teklifine de sıcak bakmadığı belirtildi.
SICAK BAKILMIYOR
İnce'nin anlattıklarını sessizce dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ise "Parti örgütlerinin talep ve beklentilerini öğrenmem lazım. Raporlar genel merkeze gelsin, inceleyip ona göre bir karar vereceğim. Biz seni ararız" karşılığını verdiği öğrenildi. CHP'de yönetimin büyük bölümü İnce'nin İstanbul adaylığına da İnce'nin gündeme getirdiği "Adayın eğilim yoklaması ile belirlenmesi" teklifine de sıcak bakmadığı belirtildi.
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