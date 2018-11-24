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  • 24.11.2018 15:12

Adıyaman Belediye Başkan Adayı oldu! , kaç yaşında?

Adıyaman Belediye Başkan Adayı oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün 40 ilin belediye başkan adayları açıklandı. Bunlardan biri de Adıyaman Belediye Başkan adayı. Peki, ? ve nereli? İşte Süleyman Kılınç hakkında merak edilenler...

Süleyman Kılınç kimdir?

Adıyaman Belediye Başkan adayı belli oldu. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayları açıklandı. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan belediye başkan adayları arasında Adıyaman Belediye Başkan adayı da yer aldı. Peki, olarak açıklanan kimdir? ve nereli? İşte Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç hakkında merak edilenler....

SÜLEYMAN KILINÇ KİMDİR?

Adıyaman'da Beyin ve sinir cerrahı olarak görev yapan Dr. Süleyman Kılınç 14 sene Adıyaman Tabipler Odası başkanlığı görevini yürütmüştür.

Süleyman Kılınç 24 Haziran seçimlerinde de Ak Parti'den milletvekili aday adayı olmak için başvurmuş ancak aday gösterilmemiştir. Süleyman Kılınç 11 yıldır Adıyaman Devlet Hastanesi'nde Beyin Cerrahisi uzmanı olarak görev yapmaktadır.

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