Başkan Erdoğan Belediye Başkan adaylarını açıklamadan önce konuşma yaparak güncel konular hakkında bilgiler verdi. Başkan Erdoğan "Bugüne kadar girdiğimiz 14 seçimde tercihi AK Parti'den yana kullanan vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sandıktan kendisine çıkan her oy için gece gündüz çalışan parti teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Gelecek seçimlerde görev alacak arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında Cumhur ittifakını devam ettireceğini açıklayan Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum."

İŞTE 40 İLİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

ADIYAMAN

Dr. SÜLEYMAN KILINÇ

ADIYAMAN EĞT. VE ARŞ. HAS. BEYİN CERRAHİ

AMASYA

CAFER ÖZDEMİR

AMASYA BELEDİYE BAŞKANI

ANTALYA

MENDERES TÜREL

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

ARDAHAN

YUNUS BAYDAR

ESKİ ARDAHAN İL BAŞKANI - VETERİNER

ARTVİN

MEHMET KOCATEPE

ARTVİN BELEDİYE BAŞKANI

BARTIN

YUSUF ZİYA ALDATMAZ

AK PARTİ BARTIN MERKEZ İLÇE BAŞKANI / İGM ÜYESİ

BATMAN

MURAT GÜNEŞTEKİN

AK PARTİ BATMAN ESKİ İL BAŞKANI / İNŞAAT MÜHENDİSİ

BAYBURT

FATİH YUMAK

AK PARTİ İL BAŞKANI

BİTLİS

NESRULLAH TANĞLAY

AK PARTİ BİTLİS İL BAŞKANI

BOLU

FATİH METİN

TİCARET BAKAN YARDIMCISI

BURDUR

DENİZ KURT

ESKİ AK PARTİ BURDUR TEŞKİLAT BAŞKANI

BURSA

ALİNUR AKTAŞ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

DENİZLİ

OSMAN ZOLAN

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

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DİYARBAKIR

CUMALİ ATİLA

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI (KAYYUM)

DÜZCE

FARUK ÖZLÜ

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ ESKİ BAKANI

ELAZIĞ

ŞAHİN ŞEREFOĞULLARI

İŞADAMI - AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU BAŞKANI

ERZURUM

MEHMET SEKMEN

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI