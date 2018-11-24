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  • 24.11.2018 15:19
  • Son Güncelleme: 24.11.2018 15:30

2019 'nin belediye başkan adayları sıralı tam liste! AK Parti adayları

'nin belediye başkan adayları belli oldu. Başkan Erdoğan tarafından İstanbul'da yapılan konuşmada AK Parti'nin 14 büyükşehir, 26 il belediye başkanı adayları açıklandı. Erdoğan adayları açıklamadan önce "Kibir, büyüklük taslama, millete tepeden bakma, milletle irtibatı koparma hastalığına kapılanların AK Parti çatısı altında yeri olamaz." dedi. AK Parti'nin belediye başkanı adayları kim oldu? İşte AK Parti belediye başkanı adayları sıralı tam liste...

İşte AK Partinin il il belediye başkan adayları

Başkan Erdoğan Belediye Başkan adaylarını açıklamadan önce konuşma yaparak güncel konular hakkında bilgiler verdi. Başkan Erdoğan "Bugüne kadar girdiğimiz 14 seçimde tercihi 'den yana kullanan vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sandıktan kendisine çıkan her oy için gece gündüz çalışan parti teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Gelecek seçimlerde görev alacak arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında Cumhur ittifakını devam ettireceğini açıklayan Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum."

İŞTE 40 İLİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

ADIYAMAN
Dr. SÜLEYMAN KILINÇ
ADIYAMAN EĞT. VE ARŞ. HAS. BEYİN CERRAHİ

AMASYA
CAFER ÖZDEMİR
AMASYA BELEDİYE BAŞKANI

ANTALYA
MENDERES TÜREL
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

ARDAHAN
YUNUS BAYDAR
ESKİ ARDAHAN İL BAŞKANI - VETERİNER

ARTVİN
MEHMET KOCATEPE
ARTVİN BELEDİYE BAŞKANI

BARTIN
YUSUF ZİYA ALDATMAZ
AK PARTİ BARTIN MERKEZ İLÇE BAŞKANI / İGM ÜYESİ

BATMAN
MURAT GÜNEŞTEKİN
AK PARTİ BATMAN ESKİ İL BAŞKANI / İNŞAAT MÜHENDİSİ

BAYBURT
FATİH YUMAK
AK PARTİ İL BAŞKANI

BİTLİS
NESRULLAH TANĞLAY
AK PARTİ BİTLİS İL BAŞKANI

BOLU
FATİH METİN
TİCARET BAKAN YARDIMCISI

BURDUR
DENİZ KURT
ESKİ AK PARTİ BURDUR TEŞKİLAT BAŞKANI

BURSA
ALİNUR AKTAŞ
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

DENİZLİ
OSMAN ZOLAN
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

DİYARBAKIR
CUMALİ ATİLA
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI (KAYYUM)

DÜZCE
FARUK ÖZLÜ
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ ESKİ BAKANI

ELAZIĞ
ŞAHİN ŞEREFOĞULLARI
İŞADAMI - AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU BAŞKANI

ERZURUM
MEHMET SEKMEN
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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