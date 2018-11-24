Başkan Erdoğan Belediye Başkan adaylarını açıklamadan önce konuşma yaparak güncel konular hakkında bilgiler verdi. Başkan Erdoğan "Bugüne kadar girdiğimiz 14 seçimde tercihi AK Parti'den yana kullanan vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sandıktan kendisine çıkan her oy için gece gündüz çalışan parti teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Gelecek seçimlerde görev alacak arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında Cumhur ittifakını devam ettireceğini açıklayan Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum."
İŞTE 40 İLİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
ADIYAMAN
Dr. SÜLEYMAN KILINÇ
ADIYAMAN EĞT. VE ARŞ. HAS. BEYİN CERRAHİ
AMASYA
CAFER ÖZDEMİR
AMASYA BELEDİYE BAŞKANI
ANTALYA
MENDERES TÜREL
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
ARDAHAN
YUNUS BAYDAR
ESKİ ARDAHAN İL BAŞKANI - VETERİNER
ARTVİN
MEHMET KOCATEPE
ARTVİN BELEDİYE BAŞKANI
BARTIN
YUSUF ZİYA ALDATMAZ
AK PARTİ BARTIN MERKEZ İLÇE BAŞKANI / İGM ÜYESİ
BATMAN
MURAT GÜNEŞTEKİN
AK PARTİ BATMAN ESKİ İL BAŞKANI / İNŞAAT MÜHENDİSİ
BAYBURT
FATİH YUMAK
AK PARTİ İL BAŞKANI
BİTLİS
NESRULLAH TANĞLAY
AK PARTİ BİTLİS İL BAŞKANI
BOLU
FATİH METİN
TİCARET BAKAN YARDIMCISI
BURDUR
DENİZ KURT
ESKİ AK PARTİ BURDUR TEŞKİLAT BAŞKANI
BURSA
ALİNUR AKTAŞ
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
DENİZLİ
OSMAN ZOLAN
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
DİYARBAKIR
CUMALİ ATİLA
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI (KAYYUM)
DÜZCE
FARUK ÖZLÜ
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ ESKİ BAKANI
ELAZIĞ
ŞAHİN ŞEREFOĞULLARI
İŞADAMI - AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU BAŞKANI
ERZURUM
MEHMET SEKMEN
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
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