Sultanbeyli'de eczacıya vitamin hapı dayağı

G.Ş. geçtiğimiz Cumartesi günü Aykut Dede'nin sahibi olduğu Sultanbeyli Eczanesi'ne gelerek ilaç satın aldı. Eczacı kalfası, kendisine vitamin hapı da almasını tavsiye etti. G.Ş. reçetede yazılı olmayan vitamin hapını da satın aldı. Ancak aynı gün içinden bir tane içtiği vitamin hapını geri getirdi. Eczanede bu sırada eczacının babası Soysal Dede ile kalfası Murat Alparslan vardı. Murat Alparslan kutusu açılmış ve kullanılmış vitamin hapını geri alamayacağını söyledi. Eczaneden ayrılan G.Ş. kısa süre sonra babası K.Ş. ile birlikte geri döndü. K.Ş. de ilacı geri veremedi.