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  • 23.11.2018 12:22
  • Son Güncelleme: 23.11.2018 12:33

Sultanbeyli'de eczacıya vitamin hapı dayağı

Sultanbeyli’de bir eczaneden ilaç alan K.Ş. ve oğlu G.Ş, eczacı kalfasının kendilerine fazladan 40 liralık vitamin hapı sattığını iddia ederek eczaneyi bastı. Eczacının babası ve kalfasını öldüresiye döven iki şehir magandası, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İstanbul Eczacılar Odası Genel Sekreteri Serdar Göksan, “Eczaneler şiddete son derece açık ve korunaksız halde. İstanbul’da bu kaç bininci olaydır. Eczacılar olarak korunmak ve bu konuda cezaların ağırlaştırılmasını istiyoruz” dedi.


G.Ş. geçtiğimiz Cumartesi günü Aykut Dede'nin sahibi olduğu Sultanbeyli Eczanesi'ne gelerek ilaç satın aldı. Eczacı kalfası, kendisine vitamin hapı da almasını tavsiye etti. G.Ş. reçetede yazılı olmayan vitamin hapını da satın aldı. Ancak aynı gün içinden bir tane içtiği vitamin hapını geri getirdi. Eczanede bu sırada eczacının babası Soysal Dede ile kalfası Murat Alparslan vardı. Murat Alparslan kutusu açılmış ve kullanılmış vitamin hapını geri alamayacağını söyledi. Eczaneden ayrılan G.Ş. kısa süre sonra babası K.Ş. ile birlikte geri döndü. K.Ş. de ilacı geri veremedi.
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