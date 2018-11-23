Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.11.2018 09:32
  • Son Güncelleme: 23.11.2018 09:52

'nün 'kedicik' imamları ortaya çıktı!

soruşturmasında örgüt üyelerinin telefonlarını mercek altına alan polis, kediciklerin irtibatlı olduğu imamlarını ortaya çıkardı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma dosyasından dikkat çekici bir ayrıntı ortaya çıktı. Ankara'da FETÖ'ye yönelik görülen çatı davasında HTS kayıtları alınan 72 kişiye ait 336 telefon numarasının irtibatlı olduğu numaralarla karşılaştırılması yapıldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriFETÖ'nün 'kedicik' imamları ortaya çıktı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar