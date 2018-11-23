İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma dosyasından dikkat çekici bir ayrıntı ortaya çıktı. Ankara'da FETÖ'ye yönelik görülen çatı davasında HTS kayıtları alınan 72 kişiye ait 336 telefon numarasının irtibatlı olduğu numaralarla karşılaştırılması yapıldı.
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