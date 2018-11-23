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  • Son Güncelleme: 23.11.2018 17:21

'ta kendisini engelleyen kız arkadaşına dehşeti yaşattı

'de , kız arkadaşını 'ta kendisini engellediği gerekçesiyle boğazına bıçak dayayarak ölümle tehdit etti. Ülkede kaçak kaldığı ortaya çıkan Gül, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kız arkadaşı sosyal medyadan engelleyince...

Lefkoşe'ye bağlı Alaköy'de önceki gece yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti; , kız arkadaşı H.U. ile sosyal medya hesabı 'ta başka erkekler ile konuştuğu gerekçesiyle tartıştı. H.U. da Metin Gül'ü başta Facebook olmak üzere tüm sosyal medya hesaplarında engelledi. Bu duruma sinirlenen Metin Gül, eline aldığı ekmek bıçağı ile H.U.'nun misafir olarak bulunduğu evi bastı. Elindeki bıçağı H.U.'nun boğazına dayayarak, "Facebook'tan engellemeyi kaldırmazsan seni öldürürüm, öldüreyim mi seni?" şeklinde tehdit etti.

Olayın ardında H.U. polise şikayetçi oldu. Gül, gözaltına alındı ve Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Polis, mahkemeye, Metin Gül'ün 'de kaçak olarak bulunduğunu, serbest kalması halinde kıskançlık nedeniyle kız arkadaşını öldürme olasılığı olduğunu bildirdi. Mahkeme de ifadesinde "Yaptıklarımdan dolayı özür diliyorum" diyen Gül'ü tutukladı.

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