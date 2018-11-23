Ali Murat Alatepe kimdir? Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırgan gözatlına alındı. Peki, Ali Murat Alatepe kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe hakkında merak edilenler...

ALİ MURAT ALATEPE KİMDİR?

Ali Murat Alatepe, 1966 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Eğitimini Erzurum ve Ankara da çeşitli okul, kişisel gelişim ve dil kursları ile birlikte sürdürdü. Toplum ve Halkla ilişkilere yönelik kişisel eğitimlere devam etmekte. Siyaset Akademisi 3. dönem mezunu.

Kızılay Kurucu Başkan Yardımcısı, Kaymakamlık Mütevelli Heyet Üyeliği, İlim Yayma Cemiyeti Denetleme Kurucu Başkanı., Kent Konseyi Yürütme Kr. Üyeliği ve Gençlik Meclisi Başkanlığı, Erzurum dernekler birliği siyasi Koordinatörlüğü ve Kıraç Spor Kulübü Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Ak Parti'de belde başkan yardımcılığı , Halkla İlişkiler ve Seçim İşleri Birim Başkanlığı, 2007 Genel Seçimleri ve referandumların da S.K.M. Başkanlığı görevlerini, ayrıca Esenyurt-Kıraç birleşmesi sonucunda 2009 yerel, 2010 -2012 referandumları ve 2011 genel 2014 yerel seçimlerinde SKM başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 2009 Yerel seçimlerinde Esenyurt Belediye Meclis üyesi seçildi, 2011-2014 arası Belediye encümeni ayrıca 5 yıl plan Bütçe ve Spor Komisyonu üyeliği yaptı. 2012 yılından beri Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun Siteler ve Toplu konutlardan sorumlu Danışmanlığını yapmakla birlikte, 2014 yerel secimlerinde Tekrar Esenyurt - İBB meclis Üyesi seçildi. 2017 yılında Esenyurt Belediye Başkanı seçildi.

Alatepe, evli ve 3 çocuk babasıdır.