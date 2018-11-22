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  • Son Güncelleme: 22.11.2018 18:08

Son dakika: Türkiye ve 'den önemli kararı

tarafından yapılan "Türkiye- Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı"na ilişkin ortak açıklamada, "’nın ve bu anlaşma uyarınca yaptırımların kaldırılması sonucunda ’ın yararlanmakta olduğu ekonomik faydaların sürdürülmesinin önemi hususunda mutabık kaldık" denildi.

Türkiye ve ABden önemli İran kararı

"Türkiye- Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı"nın ardından 'nın AB ile yaptığı ortak açıklamada, "'nın ve bu anlaşma uyarınca yaptırımların kaldırılması sonucunda 'ın yararlanmakta olduğu ekonomik faydaların sürdürülmesinin önemi hususunda mutabık kaldık" denildi.

Bu açıklama, İran'a yaptırım uygulayan ABD'nin politikalarına karşı geliyor.

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı neticesinde yapılan ortak açıklamada, "DEAŞ'a katılanların yanı sıra geri dönen yabancı terörist savaşçıların engellenmesi, havacılık emniyeti ve Türk makamlarıyla AB kurumları arasında daha yakın işbirliği konusunda mutabık kalındı" ifadesi de kullanıldı.

Ayrıca açıklamaya göre; Türkiye ile AB arasında Europol ve ağır suç ve terörle mücadeleden sorumlu Türk makamları arasında kişisel veri aktarımına ilişkin operasyonel bir anlaşma imzalanması için müzakereler 30 Kasım'da başlayacak.

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