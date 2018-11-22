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  • Son Güncelleme: 22.11.2018 19:31

Son dakika: Mühimmat faciası raporu açıklandı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı yla ilgili raporu açıkladı. Açıklamada, "Ateşlenen topun arkasındaki parça koptu. Toptan kopan parça zincirleme patlamaya yol açtı." denildi.

Mühimmat faciası raporu açıklandı

Kara Kuvvetleri Komutanlığınca, 'deki üs bölgesindeki ya ilişkin oluşturulan idari ve teknik heyetin incelemesinde, 175 mm'lik M107 K/M toplarla bugüne kadar yapılan atışlarda bu tip bir kazanın meydana gelmediği belirlendi.

Hakkari üs bölgesindeki patlamanın sebebi belirlenene kadar 175 mm'lik M107 K/M toplarla bunlara ait mühimmatın kullanımının durdurulduğu bildirildi.

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