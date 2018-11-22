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  • Son Güncelleme: 22.11.2018 09:45

'den son dakika fırtına uyarısı! İstanbul'da öğle saatlerine dikkat! 22 Kasım Hava Durumu

'den Marmara Bölgesi ile ilgili son dakika fırtına uyarısı geldi. Öğle saatlerinde başlayacak fırtına saatte 75 km hıza ulaşacak. Şiddetli yağış, özellikle İstanbul'un Avrupa Yakası'nı etkileyecek ve sonrasında Marmara Bölgesi'nde Trakya bölümünün tamamında etkili olacak. Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar bekleniyor. Hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece azalacak

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor. İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamında yağış etkili olacak.

Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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