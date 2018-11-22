Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor. İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamında yağış etkili olacak.
Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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