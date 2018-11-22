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  • 22.11.2018 16:48

'da yatak odasında dehşet!

’da kendisinden 10 yaş küçük olan eşini kıskandığı gerekçesiyle evde bıçaklayarak öldüren uyruklu koca, ne giderek teslim oldu.

Yatak odasında dehşet!

Olay bugün saat 10.00 sıralarında Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 38 yaşındaki uyruklu F.G. kıskançlık krizine girerek 28 yaşındaki eşi F.G.'yi yaşadıkları evin yatak odasında bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Sanayi Şehit Faruk Kaplan ne giden koca, suçunu itiraf ederek teslim olmak istediğini söyledi.

Cinayetin işlendiği yere giderek incelemelerde bulunan polisler, şahsı emniyette gözaltına aldı. Kocası tarafından bıçaklanan Afgan kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morguna kaldırılırken, aileden geriye kalan küçük yaştaki 2 çocuk ise polis tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek koruma altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, halen gözaltında bulunan kocanın daha sonra adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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