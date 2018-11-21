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Başkan Erdoğan: Stok yapan bedelini ödeyecek

Soğanın kilosu 5 TL'yi geçti. Ankara'da 200 bin ton soğan stoku tespit edildi. Başkan Erdoğan fırsatçılara haddini bildirdi...

Stok yapan bedelini ödeyecek
Bazı suistimaller var. Özellikle stokçular. Depo baskınlarında neler yaptıklarını görüyoruz. Bunlara asla taviz yok.
Patates, soğan stoku yapanlar bedelini ödeyecekler. Havlu kağıt, tuvalet kağıdı depolayanların üzerine gideceğiz.
Bu yaptıklarını affetmeyeceğiz. Sonuna kadar ne gerekiyorsa cezai müeyyideler, para cezaları hepsi uygulanacak.

Başkan , bugün saat 16:00'da lideri 'yi Külliye'de kabul edecek. Erdoğan, zirveyle ilgili yaptığı açıklamada, "Seçim ittifakını öyle zannediyorum ki her iki lider olarak masaya yatırma fırsatını bulacağız. Ne olabilir, ne yapılabilir bunları aramızda görüşeceğiz. Temenni ederim ki her iki taraf için de iyi olabilecek bir sonuca varırız. Bana göre her iki partinin tabanının beklentisidir diye düşünüyorum" dedi. Erdoğan, üç gün yoğun bir çalışma olacağını belediye başkanı adaylarının cumartesi günü açıklanabileceğini bildirdi. Erdoğan, Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını değerlendirdi. "'in verdiği kararlar bizi bağlamaz. AİHM'in bugüne kadar terör örgütüyle ilgili verdiği birçok karar var, aleyhte. Bunun karşısında yapabileceğimiz birçok şey var. Biz karşı hamlemizi yaparız" dedi. Gezi olaylarının finansörlerine seslenen Erdoğan, "Gündemlerinde 'yi karıştırmak var. Türkiye'yi eski karanlık günlere döndürmek isteyenler kendi karanlıklarında kaybolup gidecekler" dedi. Teşkilatları da uyaran Başkan Erdoğan, " ben değil, biz partisidir. Her kim ki 'Ben aday gösterilmedim' diyerek partimize sırtını dönüyor hatta gidip kendine başka mecralar arıyorsa o kişi zaten hiçbir zaman AK Partili olamamış demektir" diye konuştu.



TUZAKLARI BOZACAĞIZ
MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üstünde tehlikeli provokasyonlar tertipleniyor. Buna izin vermeyeceğiz, zillet ittifakının tuzaklarını yine ve kökünden bozacağız" dedi.



Erdoğan, grup toplantısı sonrası, gençlerle bir araya geldi, sohbet etti.

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