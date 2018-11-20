Kadın ve çocuk hassasiyeti

Adalet Bakanlığı başsavcılıklara genelge gönderdi. Buna göre, çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda soruşturma dosyasına ilişkin delil veya görüntüleri usulüne aykırı olarak paylaşan ya da buna sebebiyet verenler hakkında kanuni işleminin yapılmasını istedi.
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