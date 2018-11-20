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Rus gazını 'ya ulaştıracak projesinde kritik eşik aşıldı. Vananın başına geçen , 'nin kontrolünü eline aldı.

Avrupa’ya Türkakım’ı
tüm engelleme çalarına aldırmadı. Rus gazını Trakya üzerinden 'ya akıtacak projesinin en önemli bölümünü tamamladı. '
Dev projeyle , hem gazın vanasını eline aldı hem de AB ülkelerinin güvenliğini sağladı. Bölgedeki stratejik konumumuz daha da önem kazandı.



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tabanına döşenen 930 kilometrelik paralel iki boru hattından oluşuyor.
Trakya'da karaya çıkan hat Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanıyor.
7 Milyar dolara mal olacak.
2019'da tamamlanarak gaz sevkiyatına başlanacak.
31.5 milyar metreküp gaz Türkiye'ye akacak. 15 milyon hanenin yıllık enerjisi karşılanacak.



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