Avrupa’ya Türkakım’ı

Türkiye tüm engelleme çabalarına aldırmadı. Rus gazını Trakya üzerinden Avrupa'ya akıtacak TürkAkım projesinin en önemli bölümünü tamamladı. '
Dev projeyle Ankara, hem gazın vanasını eline aldı hem de AB ülkelerinin enerji güvenliğini sağladı. Bölgedeki stratejik konumumuz daha da önem kazandı.
ENERJİDE LİDER ÜLKE TÜRKİYE
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu proje Türkiye'yi enerjide merkez yapmanın önemli yapı taşlarından biri...
Karadeniz tabanına döşenen 930 kilometrelik paralel iki boru hattından oluşuyor.
Trakya'da karaya çıkan hat Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanıyor.
7 Milyar dolara mal olacak.
2019'da tamamlanarak gaz sevkiyatına başlanacak.
31.5 milyar metreküp gaz Türkiye'ye akacak. 15 milyon hanenin yıllık enerjisi karşılanacak.
Dev projeyle Ankara, hem gazın vanasını eline aldı hem de AB ülkelerinin enerji güvenliğini sağladı. Bölgedeki stratejik konumumuz daha da önem kazandı.
ENERJİDE LİDER ÜLKE TÜRKİYE
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu proje Türkiye'yi enerjide merkez yapmanın önemli yapı taşlarından biri...
Karadeniz tabanına döşenen 930 kilometrelik paralel iki boru hattından oluşuyor.
Trakya'da karaya çıkan hat Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanıyor.
7 Milyar dolara mal olacak.
2019'da tamamlanarak gaz sevkiyatına başlanacak.
31.5 milyar metreküp gaz Türkiye'ye akacak. 15 milyon hanenin yıllık enerjisi karşılanacak.
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