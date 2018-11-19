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  • Son Güncelleme: 19.11.2018 09:49

Son dakika: Eski Sağlık Bakanlığı çalışanlarına FETÖ operasyonu: 32 kişi hakkında gözaltı kararı

Eski Sağlık Bakanlığı çalışanlarına FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıntılar gelecek...

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