Siyasi partiler yerel seçimlere odaklandı. AK Parti, dün bir ilke imza attı, ilk kez bilgisayar ortamında temayül yoklaması yapıldı. E-temayülde delegelere "Belediye başkanının halkla ilişkileri, teşkilatla ilişkileri, belediye çalışmaları, mevcut belediye başkanı devam etmeli mi? Belediye başkanı kim olmalı?" şeklinde 5 soru yöneltildi. Sorularla ilgili iyi-orta-zayıf seçenekleri yer aldı. Delegeler bu seçeneklerden birini seçti. Delegelerden belediye başkan adaylığı için AK Parti'de olan belediyeler için 2 isim, AK Partili olmayan belediyeler için ise 3 isim istendi. AK Parti'de e-temayülle yaklaşık 3 ton kağıt tasarrufu yapıldı. Sonuçlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.
ERDOĞAN NiKAH ŞAHiDi
Başkan Erdoğan, Esma Sultan Yalısı'nda Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile Tuğçe Saatman'ın düğününe katılarak nikah şahidi oldu. Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi. Nikaha Emine Erdoğan da katıldı.
HASTANE ZİYARETİ
Başkan Erdoğan, saat 18.00'de Kısıklı'dan Beylikdüzü'ne geçti. Özel bir hastanede tedavi gören 100 yaşındaki Nazmiye Balcı'yı ziyaret etti. Elini öptüğü yaşlı hastanın yanında 20 dakika kalan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
ERDOĞAN NiKAH ŞAHiDi
Başkan Erdoğan, Esma Sultan Yalısı'nda Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile Tuğçe Saatman'ın düğününe katılarak nikah şahidi oldu. Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi. Nikaha Emine Erdoğan da katıldı.
HASTANE ZİYARETİ
Başkan Erdoğan, saat 18.00'de Kısıklı'dan Beylikdüzü'ne geçti. Özel bir hastanede tedavi gören 100 yaşındaki Nazmiye Balcı'yı ziyaret etti. Elini öptüğü yaşlı hastanın yanında 20 dakika kalan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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