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  • Son Güncelleme: 18.11.2018 11:50

SON DAKİKA: 'ta 6 terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre, Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik 17 Kasım'da düzenlenen hava harekatında 6 terörist öldürüldü, PKK'ya ait mevziler imha edildi.

Sınır ötesinde PKKya bir darbe daha!

TSK'dan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine 17 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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