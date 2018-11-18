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  • Son Güncelleme: 18.11.2018 19:19

Başkan Erdoğan'dan anlamlı ziyaret

Türkiye Cumhurbaşkanı , 100 yaşındaki Nazmiye Balcı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 yaşındaki Nazmiye Balcı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
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